Негайної допомоги потребує крихітна Єва

У дитини онкологія уразила очі.

Батьки Єви Коваль дуже здивувались, коли помітили, що у їхньої крихітної доньки очі почали відрізнятись за кольором. Тож це викликало у них занепокоєння, і дитину терміново повезли на офтальмологічне обстеження, де приголомшили, що на одне око дитина вже не бачить і потрібне більш ретельне обсеження.

«Наступного дня не втрачаючи жодного дня ми поїхали на перевірку до професора до Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні. Там нам поставили страшний діагноз – у Євочки злоякісна пухлина обох очей – ретинобластома», - розповідає мама дитини.

Українські медики неофіційно порадили шукати для дитини порятунку за межами України, адже дівчинка на той час ще не мала і одного року, а ситуація вже була вкрай небезпечною.

Батьки знайшли клініки в Туреччині та Ізраїлі, де готові були їх прийняти, але стан дитини не залишив часу на роздуми.

«Поки ми чекали на дозвіл на в'їзд до Ізраїлю у Євочки піднялася висока температура – 38-39, трималася і не спадала, ми вирішили екстрено виїхати на діагностику до Туреччини. Там ми пройшли обстеження нашого захворювання, МРТ голови, орбіти очей, аналізи, огляд педіатра, онколога, офтальмолога, анастезіолога, радіолога та інших фахівців. На консиліумі нам підтвердили діагноз та дали висновок. Лікарі Туреччини сказали, що в їхніх силах лише видалити ліве око і спробувати врятувати праве», – з жалем розповідає мама.

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Батьки терміново зв’язались із лікарями в Ізраїлі і після огляду висновків, які надали батьки для турецьких лікарів, кажуть, що готові ризикнути і спробувати прийняти дитину якнайшвидше, щоб зберегти око малечі.

«Ми вирішили лікуватися в Ізраїлі. Нам там виставили рахунок від 150-200 тисяч доларів. Для нашої родини це непосильна сума. Стоячи на колінах, просимо у вас допомоги, врятувати нашу дитину», – благає мама дівчинки.

Дитину лікарі зможуть прийняти, щойно батьки внесуть за лікування хоча б початкову суму у 50 тисяч доларів.

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