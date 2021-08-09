Родители Глеба просят помощи в лечении сына

Пока мальчик маленький, у него есть все шансы одолеть ДЦП.

Семья Глеба Прилипко обращается к неравнодушным с надеждой получить финансовую помощь на реабилитацию сына.

"Наша история мало чем отличается от историй семей, чьим детям поставлен диагноз ДЦП. 15 июля 2015 года в нашей семье родился третий ребенок, сыночек Глебушка. Когда начались роды, которые проходили с осложнениями, укороченная пуповина и петля не давали ребенку выйти, сердцебиение практически не прослушивалось, но благодаря профессионализму акушерочки и врача, мой мальчик родился живым. В процессе родов была вызвана реанимационная бригада, так как было понятно, что состояние ребенка будет тяжелым. После реанимационных действий малыш начал дышать сам, но так как у него обнаружили отек мозга и вследствие этого ребенок имел судороги, его положили в реанимацию, погрузив в медикаментозный сон с подключением к ИВЛ. Глебушек пробыл в реанимации три недели, еще две - в отделении интенсивной терапии", - рассказывает мама мальчика.

В 4 месяца родителям сообщили, что у ребенка развивается ДЦП и что нужна интенсивная реабилитация. С тех пор родители делают все возможное, чтобы дать ребенку нужное лечение.

"Глебушек хорошо и уверенно держит голову и спинку, полностью ушла спастика, появилась опора в ногах, Глеб поднимается на четвереньки и пытается ползать, еще не уверенно, переворачивается со спины на живот и обратно, появились эмоции, лепет. К сожалению, наши сбережения закончились, а собрать нужную сумму для очередного курса реабилитации невозможно, так как в семье работает один папа и есть еще двое детей. Поэтому просим всех неравнодушных людей помочь нам поставить нашего малыша на ноги, ведь остановка реабилитации будет для Глеба остановкой в развитии", - говорит мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка 5168 7573 7510 9172 Железняк Марина Владимировна

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