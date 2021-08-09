MONATIK очаровал поклонников снимком сыновей с отпуска

Артист с семьей сейчас находится в отпуске.

Известный украинский певец MONATIK, который недавно праздновал вместе со своей женой Ириной "чугунную" свадьбу, порадовал поклонников новым снимком детей.

На своей странице в Instagram артист опубликовал фото своих сыновей: Даниила и Платона. На снимке загорелые мальчики позируют вместе на шезлонгах.

сыновья Монатика / instagram.com/monatik_official

"Зажигаем с мальчишками", — подписал пост MONATIK.

Поклонники же заметили, что старший сын похож на Ирину, а младший на Дмитрия:

Справа — Дима, слева — Ира.

Старший похож на Ирину, а младший — на Диму.

Один — копия мамы, а другой — папы.

Сейчас семья находится в отпуске, куда именно поехали отдыхать, пока не рассказывают.

Напомним, недавно артист выпустил яркий летний клип на трек "Зажигать/JoMo". Съемки видеоработы проходили в Греции.

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