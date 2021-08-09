MONATIK очаровал поклонников снимком сыновей с отпуска

Артист с семьей сейчас находится в отпуске.
Известный украинский певец MONATIK, который недавно праздновал вместе со своей женой Ириной "чугунную" свадьбу, порадовал поклонников новым снимком детей.
На своей странице в Instagram артист опубликовал фото своих сыновей: Даниила и Платона. На снимке загорелые мальчики позируют вместе на шезлонгах.
"Зажигаем с мальчишками", — подписал пост MONATIK.
Поклонники же заметили, что старший сын похож на Ирину, а младший на Дмитрия:
- Справа — Дима, слева — Ира.
- Старший похож на Ирину, а младший — на Диму.
- Один — копия мамы, а другой — папы.
Сейчас семья находится в отпуске, куда именно поехали отдыхать, пока не рассказывают.
Напомним, недавно артист выпустил яркий летний клип на трек "Зажигать/JoMo". Съемки видеоработы проходили в Греции.