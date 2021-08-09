В Украине адаптивный карантин планируют продлить еще на два месяца

В Украине адаптивный карантин планируют продлить еще на два месяца

Глава Минздрава считает, что карантинные ограничения должны действовать и в дальнейшем.

В Украине хотят продлить действие адаптивного карантина, который завершается в конце августа, еще на два месяца, то есть до ноября.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

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"Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он действует до конца лета, но предварительно мы проговорили, и с учетом той эпидситуации, которую мы сейчас видим в Европейском регионе, в Украине нужно продлить адаптивный карантин еще на два месяца", — сказал Ляшко .

Ранее Виктор Ляшко рассказал, будут ли закрывать снова школы из-за пандемии и когда в Украине станут доступными международные и электронные COVID-сертификаты.

Также в Минздраве рассказали, сколько планируют сделать прививок против COVID-19 до сентября.

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