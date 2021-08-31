Семья Максима просит помочь им в лечении сына от рака крови

У мальчика несколько месяцев назад произошел рецидив.

Уже второй год Старостин Максим под постоянным наблюдением врачей из-за рака крови.

Летом 2019 у него в течение двух недель не могли сбить температуру, которая поднималась до 38 градусов. Анализы крови также были далеки от нормы, поэтому тогда Максима впервые госпитализировали в гематологическое отделение.

«Взяли пункцию костного мозга и отправили в Киев, там обнаружила диагноз — острый лимфобластный лейкоз», — вспоминает мама мальчика.

Лечение продолжалось в течение года, но еще за четыре месяца произошел рецидив.

«Сейчас проходит Максим протирецидивные блоки химиотерапии, прошли уже 7 блоков, а еще надо пройти 3 высокодозной химиотерапии - это 8, 9 и 10, на которые нужно большие средства ", - рассказывает мама Максима.

Ежемесячно на лечение семья тратит до 20 000 гривен, а впереди еще месяца лечения, поэтому они понимают, что без посторонней помощи будет невозможно справиться.

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СТАРОСТИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА.

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