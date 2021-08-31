В Москве пьяный водитель укусил полицейского за пах: видео

Задержанный вину не признает, поскольку ничего не помнит.

В столице Российской Федерации городе Москве водитель, находившийся в нетрезвом состоянии, пытался скрыться от сотрудников Дорожной патрульной службы (ДПС), а затем покусал их во время задержания.

Об этом во вторник, 31 августа, сообщили в Telegram-канале Mash, опубликовав видео из зала суда, где задержанному выбирали меру пресечения.

Сотрудники ДПС заметили автомобиль, который неуверенно двигался по улице Красноярской в Москве, и заподозрили, что водитель — в нетрезвом состоянии. Полицейские попытались остановить автомобиль и вынуждены были устроить погоню за ним.

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Во время задержания водитель пытался скрыться и вел себя агрессивно. Чтобы унять дебошира, полицейские повалили его на землю и подняли, подхватив за руки и ноги. Тот в ответ начал кусать. Одного из полицейских он укусил за руку, другого — за пах.

Задержанным оказался 28-летний гражданин Таджикистана. На суде он свою вину не признал, поскольку, по его словам, возвращался домой после застолья и ничего не помнит.

Против водителя возбуждено уголовное производство, его взяли под стражу.

Напомним, в Кривом Роге суд наказал мужчину, который демонстрировал свой половой орган правоохранителям и прохожим. Нарушителя оштрафовали.

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