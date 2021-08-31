Жилищные субсидии: кому откажут и что изменится с 1 сентября

Жилищные субсидии: кому откажут и что изменится с 1 сентября

У граждан было пять месяцев для того, чтобы переоформить субсидии на следующий год.

Уже с сентября в системе назначения жилищных субсидий ожидаются важные изменения. Всего в Украине хотят получать субсидии около 4,6 млн человек.

О том, как изменятся правила получения субсидий с 1 сентября 2021 года — в материале ТСН.ua.

Кабинет министров Украины существенно ужесточил требования к тем украинцам, которые получают субсидии. Связано это в том числе и с тем, что многие люди несколько лет не обновляли информацию о себе. После изменения правил всем назначают субсидии только в наличной форме. А с 1 мая текущего года украинцы имели время для того, чтобы переоформить субсидии на следующий год. Для этого было необходимо подать заявление и декларацию в онлайн-режиме или по почте.

В Министерстве социальной политики отметили, почему нужно было обязательно подать повторное заявление на назначение субсидии:

жилищная субсидия предоставлялась в безналичной форме;

выплата была назначена по месту фактического проживания (арендаторы жилья, внутренне перемещенные лица);

субсидия была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.

Выплаты не назначают, если:

площадь квартиры превышает 130 кв.м. а дома — 230 кв.м;

осуществлялась единовременная покупка на сумму свыше 50 тыс. грн;

доходы от депозитов и девидентов — более 50 тыс. грн;

наличие автомобиля, не старше 15 лет;

есть задолженность по алиментам или оплате коммунальных услуг более чем за три месяца.

Также осенью в Украине заработает единая информационная система для получателей субсидий и соцвыплат. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, эта система поможет быстрее проверять претендентов на государственную помощь. Кроме того, это упростит оформление помощи для рядовых граждан.

В системе будет собрана вся информация: чем занимается субсидиант, какой имеет доход, стаж и тому подобное. Информация поможет правильно формировать бюджет для выплат помощи и оказывать тем, кто действительно в ней нуждается. Следует заметить, что изначально система будет действовать для получателей шести видов социальной помощи. Всего же в Украине — 120 видов социальной помощи.

Новости Украины: как сохранить субсидии на оплату коммунальных услуг

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