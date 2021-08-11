Шанс на выздоровление для Богданчика стоит 150 тысяч долларов

Рак 4 стадии отступил и теперь нужно не дать ему вернуться.

150000 евро — шанс на жизнь для 4-летнего Богдана Бородая из Днепропетровской области. Прошлой осенью у малыша обнаружили опухоль в желудке и метастазы в печени и костном мозге. И поставили диагноз рак 4 стадии. Малыша 7 месяцев лечили в Турции и болезнь отступила. Богдан сейчас в ремиссии, но нуждается в дорогостоящей иммунотерапии.

«У него большая опухоль была размером 7-10 сантиметров. В Украине Богдану дали на жизнь 5-10 процентов», — рассказывает мама мальчика.

На лечение в Турции Богдану собирали средства всем миром. За 7 месяцев он прошел 6 блоков химиотерапии, ему удалили опухоль и метастазы. Сделали пересадку костного мозга. Наконец — рак отступил.

Теперь хорошие прогнозы делают и врачи. Малыш сейчас в ремиссии. Но ему нужна иммунотерапия и как можно быстрее, чтобы болезнь не вернулась.

«Это не экспериментальная терапия, а терапия с доказанной эффективностью и, если есть возможность ее применить — это обязательно надо сделать. Нейробластома — это такая опухоль, клетки которой в большинстве случаев выделяют такие специфические маркеры и вот именно они являются «мишенью» для проведения иммунотерапии. Это не удивительно, но еще дополнительные 10 процентов на выживание для пациента», — констатируют врачи.

Выздоравливай, мой родной! ГЕРМАНИЯ готова принять моего сына на лечение! НО ... 350 000 евро- на сегодняшний день такая ... Опубликовано Татьяна Бородай воскресенья, 8 августа 2021

Делать иммунотерапию малышу решили в Германии, там дешевле, чем в Турции. Половина из 300 000 евро пообещал предоставить один из благотворительных фондов. Оставшуюся сумму семье взять негде.

«Осталось еще немного 150000 евро. Мы хотим обратиться ко всем неравнодушным людям, чтобы они откликнулись. Я никогда не думала, что с нами может произойти такая беда, мы жили как все обычные люди. Я хочу, чтобы он жил, я хочу, чтобы он выздоровел», — говорит мама.

Реквизиты для помощи:

5457 0822 2569 0390 (гривны)

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БОРОДАЙ Татьяна Викторовна

5169 3600 0957 3696 (ЕВРО)

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5169 3600 0957 3704 (ДОЛЛАР)

UA303052990000026205896872251

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