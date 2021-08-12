ЧП в супермаркете Кривого Рога: на посетителей упал потолок

ЧП в супермаркете Кривого Рога: на посетителей упал потолок

В результате пострадал покупатель.

В Кривом Роге на жилмассиве Ингулец в одном из супермаркетов упал потолок. В результате пострадал мужчина, который находился внизу.

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Об этом сообщают в группе "Ингулец" в соцсети.

Очевидцы пишут, что падение потолка произошло вчера, 11 августа. По сообщениям местных жителей, травму получил человек, который находился в мясном отделе, где обвалилась на прилавки подвесной потолок. В результате мужчину доставили в городскую больницу №17 с травмами.

Супермаркет сейчас временно закрыт.

Местные жители обеспокоились тем, безопасно ли ходить сейчас в супермаркет из-за подобных случаев.

Вот так и ходи в супермаркет.

У меня были сомнения, еще тогда пару лет назад, сразу, когда я видел ремонт этого помещения, я увидел публику, которая делает ремонт и знаю некоторых — это случайные люди без особой квалификации, и я думаю, не надо было экономить на строительных работах а нанять солидную нормальную бригаду с хорошим рейтингом, а не сомнительных личностей из местных за пол цены.

Ужас.

Потолок нагрузки не выдержал.

Теперь в супермаркет нужно ходить не только в маске, но и в каске.

Напомним, что в Одессе на Молдаванке в двухэтажном жилом доме произошел обвал потолка. Под обломками собственной квартина погибла пожилая женщина.

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