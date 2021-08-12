На Донбассе боевики ранили украинского военного

Боевики били из стрелкового оружия и гранатометов.

На Донбассе 12 августа поддерживаемые Россией боевики дважды нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских военных. В результате обстрелов оккупантов один украинский военный получил ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке ООС.

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Так, у поселка Пески вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новомихайловка враг обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия.

В результате обстрелов боевиков один военный получил огнестрельное ранение. Украинский защитник находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения ООС с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

К операции Объединенных сил вовлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 10 гектаров территории и передали на уничтожение 138 взрывоопасных предметов.

Напомним, утром 11 августа, боевики на Донбассе нанесли артиллерийский удар по Новомихайловке.

В тот же день боевики обстреляли мирное поселок Новоселовка, убили местного и ранили военного.

Ранее сообщалось, что украинский военный, которого тяжело ранило осколками во время вражеского обстрела накануне, умер в больнице.

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