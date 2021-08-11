Раненый накануне на фронте военный скончался в больнице

Раненый накануне на фронте военный скончался в больнице

Двое его соратников — остаются в госпитале в удовлетворительном состоянии.

Украинский военный, которого тяжело ранило осколками во время вражеского обстрела накануне, умер в больнице.

Об этом говорится ТСН.14.00.

Двое его соратников — остаются в госпитале в удовлетворительном состоянии.

Накануне российские наемники ударили по приазовских селах, в районах Марьинки и Невельского. А по прифронтовом Нью-Йорке выпустили более двух десятков артснарядов и мин. Почти все разрывы пришлись на поле, потерь среди бойцов и местных там к счастью нет.

Военные говорят, били боевики из оккупированной Озеряновка, просто из-под гражданских зданий, прикрывшись мирным населением.

А утром российские наемники 122 калибром всадили по селу Новоселовка Вторая Донецкой области. Местный житель погиб, несколько гражданских зданий избиты осколками.

Сколько артснарядов прилетело, военные пока не посчитали. Говорят, от обстрела погиб 86-летний мужчина.

Новости с фронта: военный, которого тяжело ранило во время вражеского обстрела, скончался в больнице

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку