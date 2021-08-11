На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб мирный житель

На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб мирный житель

Мужчине было 86 лет.

В Донецкой области в результате обстрела российских гибридных сил погиб житель села Новоселівка Друга.

Об этом сообщает председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook.

"Трагическая весть из села Новоселівка Друга Очеретинский общины: в результате враждебного обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения. На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств", — написал Кириленко.

Напомним, 10 августа в результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Двое других находятся в медицинском учреждении. Состояние их здоровья удовлетворительное.

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