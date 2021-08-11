PUBG Mobile Next Star: анонсирована программа для контент-креаторов с фондом в $100 млн

PUBG Mobile Next Star: анонсирована программа для контент-креаторов с фондом в $100 млн

Стартовала программа PUBG Mobile Next Star для контент-мейкеров.

По игре PUBG Mobile запустили программу Next Star для поддержки контент-креаторов. Призовой фонд события составит $100 млн. Участники получат награды деньгами и внутриигрвыми предметами.

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Изначально в PUBG Mobile Next Star смогут принять участие лишь инфлюенсеры из стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Турции. После программу планируют расширить и запустить в других регионах.

Участники Next Star будут получать денежные выплаты, ранний доступ к обновлениям игры и эксклюзивным материалам. Им также предстоит посещение тренингов по улучшению качества контента и офлайн-событий, включая состязания с профессиональными игроками.

К участию приглашают авторов, имеющих от 50 тыс. подписчиков на площадках YouTube, Twitch или TikTok. Среди условий также прописаны активность в соцсетях, профессионализм, трудолюбие и др.

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