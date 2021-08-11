Не понравился шум на площадке: в Черкассах мужчина угрожал пистолетом матери с ребенком (фото)

Полиция открыла уголовное производство.
Во вторник, 10 августа, в Черкассах 45-летний местный житель угрожал оружием матери с ребенком. Инцидент произошел на улице Тараскова.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.
Женщина рассказала, что находилась с ребенком во дворе на детской площадке, как один из мужчин через детский шум на улице начал ссориться. Он нецензурно выражался и угрожал ей пистолетом из окна дома на улице Тараскова.
Правоохранители задержали 45-летнего жителя Черкасс, у которого изъяли пистолет с измененной конструкцией, и направили его на экспертизу.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Санкция статьи, кроме штрафа, общественных работ и ареста, предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, в Белой Церкви Киевской области мужчина угрожал семье с малолетним ребенком из-за замечаний по поводу выгула собаки возле детской площадки.