В Одессе произошел второй обвал дома за день: погибла женщина

Оба случая произошли на Молдаванке.

Пожилая женщина погибла под обломками потолка собственной квартиры в Одессе. Обвал в двухэтажном жилом доме на Молдаванке произошел два часа назад. И за день — это уже второй в Одессе дом обвалился.

Об этом с места события сообщает корреспондент ТСН Елена Черняева.

Потолок в комнате упал прямо на 84-летнюю женщину. Она погибла мгновенно. Ее тело спасатели нашли под обломками. И хотя работали очень быстро, но помочь уже ничем не могли.

Это обычный двухэтажный дом старой Молдаванки. Ему больше чем полтора столетия, впрочем, он не проходил по документам ни как аварийный, ни как заброшенный. Самая старая жительница дома говорит — за 150 лет ни разу дом не ремонтировали капитально. «Все время обращаемся и пишем, а в ЖЭК только обещают и ничего не делают. 200 лет дому ни одного капитального ремонта не было... Хотя бы крышу делали, у них нет куска трубы, чтобы желоба поставить, все сыплется, все заливает», — сетует жительница пострадавшего дома.

В этом подъезде — четыре квартиры. В квартире под аварийной комнатой также треснул потолок. Впрочем, сейчас коммунальщики не могут сказать, будут ли отселять людей, позволят ли им вернуться домой. Дом еще должны осмотреть специалисты — есть угроза дальнейшего разрушения.

Новости Украины: в Одессе потолок упал на хозяйку квартиры - женщина погибла

Сегодня это уже второй дом, что обвалился. Утром в четырех километрах от места трагедии, также на Молдаванке, упала стена нежилого дома. Обломки повредили два автомобиля, но обошлось без жертв.

В течение последних двух лет счет разрушенных в старом фонде Одессы идет уже на десятки.

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