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Только объединившись можно спасти жизнь Матвей

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Только объединившись можно спасти жизнь Матвей

Родители собирают более 60 миллионов гривен на лечение сына.

Молодая семья Данилюк, которая живет в городе Павлоград Днепропетровской области, просят помочь спасти сына Матвея, который только 11 июня 2021 появился на свет.

«Ребенок родился полностью здоровым, как сообщили мне в роддоме. Через месяц мы начали плановые осмотры. Тогда после осмотра врач-невролог, предположил у ребенка поражения головного мозга, гипотонус, спинально-мышечную атрофию 1 типа (Вердинга-Гоффмана) и выдал направление в Днепропетровской областной детской больницы для установления окончательного диагноза. После сдачи анализа, 02.09.2021 г.. нам окончательно подтвердили диагноз — спинальная-мышечная атрофия 1 типа», — рассказывает мама мальчика.

Такое тяжелое заболевание у детей приводит к обездвиживанию, постепенно мышцы отказывают вместе с возможность самостоятельно дышать. Но именно потому, что диагноз был установлен так рано, у малыша есть все шансы не ощутить на себе тяжелые последствия болезни, если быстро пройти, пока единственное в мире лечение, которое только после введения одной дозы препарата предотвращает прогрессирование болезни.

«Нам срочно нужны средства на приобретение лекарств. Препарат, который может спасти Матвею жизни — стоит 2.3 миллиона долларов. Это самые дорогие лекарства в мире. Очень важно успеть сделать укол как можно скорее! Такие средства нам без посторонней помощи не собрать. Я, мама Матфея (19 лет), с 11 лет осталась без родителей, дальше меня и младшего брата воспитывала бабушка, но и ее не стало, когда мне исполнилось 16 лет, отец Матфея, Никита, (24 года) работает в шахте. Помогите нам в сборе средств и распространении информации. Надеемся, что Вы не оставите нашего сыночка без помощи, с каждым днем болезнь прогрессирует, его жизнь исчисляется днями», — умоляет мама малыша.

Реквизиты для помощи:

5168 7520 0127 9663 — карта ПриватБанк Данилюк Елена (мама)

USD IBAN: UA553348510000026207114821531

SWIFT CODE/BIC: FUIBUA2X

DANILIUK OLENA

EUR IBAN:

UA153348510000026206114821606

SWIFT CODE/BIC: FUIBUA2X

DANILIUK OLENA

https://www.instagram.com/help_matveyka/

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