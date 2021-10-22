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Лише об’єднавшись можна врятувати життя Матвійка

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Лише об’єднавшись можна врятувати життя Матвійка

Батьки збирають понад 60 мільйонів гривень на лікування сина.

Молода сім'я Данілюків, яка проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, благають допомогти врятувати сина Матвія, який лише 11 червня 2021 з’явився на світ.

«Дитина народилася повністю здоровою, як повідомили мені у пологовому будинку. Через місяць ми почали планові огляди. Тоді після огляду лікар-невролог, припустив у дитини ураження головного мозку, гіпотонус, спінально-м'язова атрофія 1 типу (Вердінга-Гоффмана) і видав направлення до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні для встановлення остаточного діагнозу. Після здачі аналізу, 02.09.2021 р. нам остаточно підтвердили діагноз - Спінально-мязова атрофія 1 типу», - розповідає мама хлопчика.

Таке тяжке захворювання у дітей призводить до знерухомлення, поступово м’язи відмовляють разом із можливість самостійно дихати. Але саме тому, що діагноз було встановлено так рано, у малюка є всі шанси не відчути на собі важкі наслідки хвороби, якщо швидко пройти, поки єдине в світі лікування, яке лише після введення однієї дози препарату запобігає прогресуванню хвороби.

«Нам терміново потрібні кошти на придбання ліків. Препарат, який може врятувати Матвію життя – коштує 2.3 мільйони доларів. Це найдорожчі ліки у світі.  Дуже важливо встигнути зробити укол якомога  швидше! Такі кошти нам без сторонньої допомоги не зібрати. Я, мама Матвія, (19 років), з 11 років залишилась без батьків, далі мене і молодшого брата виховувала бабуся, але і її не стало, коли мені виповнилось 16 років, тато Матвія, Микита, (24 роки)  працює в шахті. Допоможіть нам у зборі коштів та розповсюдженні інформації.  Сподіваємось, що Ви не залишите нашого синочка без допомоги, з кожним днем хвороба прогресує, його життя обраховується днями», - благає мама малюка.

Реквізити для допомоги: 

5168 7520 0127 9663 - карта ПриватБанк  Данилюк Олена (мама)

USD  IBAN:  UA553348510000026207114821531

 SWIFT CODE/BIC:  FUIBUA2X

DANILIUK OLENA

EUR  IBAN:

UA153348510000026206114821606

SWIFT CODE/BIC: FUIBUA2X

DANILIUK OLENA 

https://www.instagram.com/help_matveyka/

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