"Євробачення-2022": оголошено правила голосування під час фіналу нацвідбору

Правила не відрізняються від минулорічних.

Організатори Національного відбору на "Євробачення-2022" оголосили правила голосування за фіналістів.

Їх оприлюднили на сайті Суспільного. Зауважимо, правила не відрізняються від минулорічних. Так, голосування глядачів і суддів відбуватиметься паралельно. Результати голосування глядачів (50%) та суддів (50%) додадуть і сформують рейтингову таблицю. Втім, якщо декілька виконавців наберуть однакову кількість балів, то найкращий результат матиме той, хто отримав більше балів від глядачів.

Після того, як ведучі оголосять початок голосування, підтримати фаворита можна, надіславши платне SMS з кодом учасника на номер 7576. З одного номера голосувати можна буде лише раз.

facebook.com/suspilne.eurovision

Номер коду учасника Нацвідбору відповідатиме його порядковому номеру виступу, а саме:

1 – Cloudless

2 – Michael Soul

3 – Our Atlantic

4 – Barleben

5 – ROXOLANA

6 – Kalush Orchestra

7 – WELLBOY

8 – Alina Pash

Нагадаємо, організатори отримали 284 заявки на участь у Нацвідборі на "Євробачення-2022". 17 січня було оголошено 27 учасників, які потрапили до лонглиста. Серед них члени журі сформували вісімку фіналістів.

Фінал Нацвідбору відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 18:30 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA:ПЕРШИЙ. Ведучими шоу стали Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко. Судді – співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін.

Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу та першим повідомить про переможця.

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