"Евровидение-2022": объявлены правила голосования во время финала нацотбора

Правила не отличаются от прошлогодних.

Организаторы Национального отбора на "Евровидение-2022" объявили правила голосования за финалистов.

Их обнародовали на сайте Суспильного. Заметим, правила не отличаются от прошлогодних. Так, голосование зрителей и судей будет проходить параллельно. Результаты голосования зрителей (50%) и судей (50%) добавят и сформируют рейтинговую таблицу. Впрочем, если несколько исполнителей наберут одинаковое количество баллов, то наилучший результат будет у того, кто получил больше баллов от зрителей.

После того, как ведущие объявят начало голосования, поддержать фаворита можно отправив платное SMS с кодом участника на номер 7576. С одного номера голосовать можно будет только раз.

facebook.com/suspilne.eurovision

Номер кода участника Нацотбора будет соответствовать его порядковому номеру выступления, а именно:

1 – Cloudless

2 – Michael Soul

3 – Our Atlantic

4 – Barleben

5 – ROXOLANA

6 – Kalush Orchestra

7 – WELLBOY

8 – Alina Pash

Напомним, организаторы получили 284 заявки на участие в Нацотборе на "Евровидение-2022". 17 января было объявлено 27 участников, попавших в лонглист. Среди них члены жюри сформировали восьмерку финалистов.

Финал Нацотбора состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 18:30 в прямом эфире общественного телеканала UA:ПЕРШИЙ. Ведущими шоу стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Судьи – певицы Тина Кароль, Джамала и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин.

Сайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым сообщит о победителе.

Читайте также: