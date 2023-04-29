В бюджет Украины поступило более 1 миллиарда долларов грантовых средств от США

В Минфине рассказали, на что потратят деньги.

В пятницу, 28 апреля, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов США, полученных от Вашингтона. Финансирование было предоставлено через Целевой фонд Всемирного банка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Средства планируют направить на обеспечение пенсионных выплат, отдельных программ государственной социальной помощи (выплаты ВПЛ), зарплат работников здравоохранения и выплат работникам ГСЧС.

Помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизациям финансовой системы Украины, заявили в ведомстве.

Напомним, чиновники США на этой неделе планируют обсудить с партнерами ускорение поставок оружия для Украины. Представители официального Вашингтона встретятся с союзниками из ЕС и НАТО в Брюсселе.

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