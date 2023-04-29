Гаагский суд запретил сдавать сперму донору, ставшему отцом 550 детей

Если же мужчина продолжит это делать, его оштрафуют на 100 тысяч евро за каждый случай.

В пятницу, 28 апреля, в Нидерландах суд запретил сдавать сперму донору Джонатану Мейеру, который стал биологическим отцом не менее 550 детей. Соответствующее решение было принято в Гаагском окружном суде.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Я надеюсь, что это решение приведет к запрету массового донорства, который введут и в других странах. Мы должны стоять бок о бок с нашими детьми и защищать их от этой несправедливости", – заявил судья.

Он отметил, что законодательство Нидерландов позволяет донорам спермы стать биологическим отцом максимум 25 детей от 12 женщин.

Правоохранители установили, что Джонатан сотрудничал с несколькими нидерландскими медицинскими учреждениями, а также рекламировал свои "услуги" в Сети. Донор обманывал "клиентов" из разных стран, поэтому они даже не подозревали, что у мужчины есть сотни биологических детей.

Нарушителя обязали немедленно прекратить сдавать сперму. Если же мужчина продолжит это делать, его оштрафуют на 100 тысяч евро за каждый случай.

Напомним, ученые рассказали об опасных и нежелательных мутациях спермы во время секса в космосе. Исследователи NASA предупредили, что зачатие ребенка в космосе может иметь непредсказуемые результаты.

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