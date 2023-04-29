Астрологический прогноз на 29 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно смело приступать к новым начинаниям, но – с одним условием: даже если речь идет о бытовых хлопотах, они должны быть направлены на созидание.

Символ дня: источник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, янтарный, шафранный.

Счастливые камни дня: уваровит, сардоникс, янтарь.

За какую часть тела отвечает: область груди.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без последствий, но лечить их, тем не менее, нужно сразу же – после появления первых симптомов.

Питание дня: для голодания и строгой диеты день категорически не подходит.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Дачные работы дня: можно черенковать, прививать и пересаживать плодовые деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на удачу в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но в них часто можно увидеть своих умерших родственников: необходимо запомнить их слова – в них может содержаться подсказка относительно того, как действовать в сложившейся профессиональной или жизненной ситуации.

Табу дня: нельзя отправляться в поездки – даже недальние и непродолжительные.

Цитата дня: "Всякий, у кого есть библиотека и сад, не нуждается больше ни в чем" (Цицерон).

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