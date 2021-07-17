В немедленной помощи нуждается 3-летний Тимофей

Малыша спасают от рака крови.

Вся семья Щербаченко Тимофийка сейчас живет в страхе за жизнь трехлетнего малыша — его врачи спасают от онкологии, которую обнаружили весной этого года.

«У него внезапно поднялась температура и увеличились лимфатические узлы, мы попали к врачу, был поставлен диагноз: инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна — Барр, назначили лечение, малыш пошел на поправку, но только лечение закончилось снова вернулись все симптомы заболевания. Лечащий врач направил к гематологу. Анализ крови показал 55% бластов (раковых клеток). Далее, костномозговая пункция (ОХМАТДЕТ Киев), ожидание результатов ... 97,6% бластов ... и 31 мая этого года Тимоше был поставлен страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз, то есть рак крови», — с ужасом вспоминает мама мальчика.

Сейчас малыш проходит лечение в Кривом Роге в отделении гематологии и готовится уже к следующей химиотерапии, но это только начало, врачи предупреждают, что лечение может длиться до двух лет. Но родители понимают, что финансово им уже трудно справиться с нагрузкой, поэтому просят о поддержке неравнодушных.

Здравствуйте всем, в нашей семье случилась беда, у моего сыночка обнаружили Острый лимфобластный лейкоз (рак крови) .Тимоше ... Опубликовано Настей Щербаченко средой, 7 июля 2021

«Мы лечимся уже два месяца и, к сожалению, исчерпали все финансовые возможности и теперь вынуждены обращаться к вам Мы очень хотим спасти сына и подарить ему классное и беззаботное детство! Просим всех неравнодушных и добрых людей откликнуться на просьбу о помощи! Вместе мы сможем все и наш сыночек будет здоров», — просит мама Тимофийка.

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Щербаченко Анастасия Валерьевна

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