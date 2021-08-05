В немедленной помощи нуждается Каринка

Родители собирают десятки тысяч евро на спасение жизни дочери.

6-летняя Карина Чернявская сейчас срочно госпитализирована в испанскую больницу из-за онкологии, которая разрушает копчик и прорастает уже в органы.

История болезни девочки началась в октябре 2020 года с банального падения на ягодицы, во время которого ударилась, но только через месяц болезнь проявила себя по полной.

«Мы заметили на правой ягодице уплотнения небольшого размера и обратились к хирургу в нашем городе. Мы сделали УЗИ, хирург посмотрел и сделал вывод что это "Воспаление копчиковой хода". У нас было хирургическое вмешательство над копчиком, поставили дринаж, после чего мы ходили еще 10 дней на перевязку в городской медицинской сестры. После того, прошло около 20 дней, ничего не изменилось, мы обратились повторно к хирургу, он нам объяснил, что оно должно исчезнуть со временем», — рассказывает мама Каринка Анастасия.

Но ситуация не менялась, поэтому у родителей девочки начались более страшные предостережения, врачи, к которым обращалась семья повторно, советовали получить консультацию у специалистов районной больницы. Там врачи впервые предположили, что образование — это проявление онкологии Саркомы Юинга.

«Закрытую биопсию нам сделали в Киеве в Институте Рака, им не удалось установить сразу диагноз, и направили нас на имунногистохимичний анализ в Киеве. Установить диагноз так и не удалось, после чего мы сделали открытую биопсию и на имунногистохимичний анализ, где нам дали заключение "Опухоль мягких тканей правой ягодицы по исключению гистиоцитоз Едгейма-Честера", — добавляет мама девочки.

Больно Сколько нужно вытерпеть боли, чтобы победить рак? Слезы душат, не понимаю, как такое могло случиться И не найти таких слов, чтоб выразить все, что у меня на душе Жизнь превратилась в пытку Карина плачет и я вместе с ней Что нас ждёт впереди? Я надеюсь, только на то, что когда-нибудь меня позовёт врач и скажет, что наступила ремиссия, вы можете ехать домой Дай Бог чтоб этот день поскорее наступил ___________________________________________ _____________________________ реквизиты Карины: ⠀ ПРИВАТБАНК 4149 4991 5497 9106 ГРН 4731 1856 2147 0068 ГРН 4731 1856 2144 6860 ЭВВ 4731 1856 2144 6779 ДОЛ 4149 4993 7175 1361 РУБ Чернявская (Лукасевич) Анастасия Юрьевна (мама) Переводы: Western Union, Money Gram ... в любой валюте (CHERNIAVSKA ANASTASIIA, Ukraine, KAMIANETS-PODILSKYI) ⠀ монобанк 5375 4141 2903 4939ГРН Чернявская (Лукасевич) Анастасия Юрьевна (мама) CHERNIAVSKA ANASTASIIA ⠀ ВТБ Visa 4893 4705 1474 0312 PIGURSKAYA YANA (родственница) ⠀ PayPal pigurskay@gmail.com https://paypal.me/yanaKarina?locale.x=ru_Ru GOFUNDME https://www.gofundme.com/f/safe-the-life-of-the-little-girl-karina-urgent # посольствочудес # карина # гистиоцитоз # рак # ракнеприговор # онкология # украина # яверювчудо # будуздорова # всебудетхорошо # помогите Опубликовано Настей Лукасевич Субботу, 24 июля 2021

Дальнейшее обследование подтвердило редкий вид онкологического заболевания.

«После этих выводов, гиматолог Хмельницкого сказал, что протокол лечения этой болезнью в Украине нет, и сказал что можно попробовать то или иное лечение, и они будут смотреть на реакцию этой опухоли ... Меня это очень взволновало, и мы обратились в львовский «Охматдет», и там нам сказали, что не знают как лечить такой диагноз, что когда они ознакомятся с ним ответят. В нашей семье была паника, и мы приняли решение обратиться за границу», — вспоминает Настя.

«В клинику в Испании мы передали наши блоки на обследование... Их вывод был ударом — у нас подтвердился Гистиоцитоз! Решение о лечении в этой клинике мы приняли сразу, не задумываясь, потому что за весь период времени с октября по май ребенка ничем никак не лечили, а только обследовали, а у нас ситуация срочная, потому что опухоль 10 смс и начинает прорастать в прямую кишку, и при этом гниет копчик», — рассказывает мама Каринка.

Семья с помощью близких людей и не только собрала небольшую сумму денег и повезли ребенка в Испанию. Уже на месте врачи провели новые исследования и обследования, которые показали, что у ребенка все же саркома — онкология, которая не менее опасна, но встречается чаще и есть протоколы ее лечения. Но сумма счета на лечение от этого не стала меньше.

Здравствуйте, наши дорогие друзья! Я ещё НЕ отошла от шока НЕ успокоилась! Со вчерашнего дня нас госпитализировал в ... Опубликовано Настей Лукасевич Вторник, 3 Август 2021

«К сожалению, мы не располагаем такими средствами поэтому вынуждены обратиться к неравнодушным людям, спасти жизнь 6-летней девочке», — просит Настя.

Реквизиты для помощи:

ПРИВАТБАНК

4149 4991 5497 9106 ГРН

4731 1856 2147 0068 ГРН

4731 1856 2144 6860 ЕВРО

4731 1856 2144 6779 ДОЛЛАР

4149 4993 7175 1361 РУБЛЯ

ЧЕРНЯВСКАЯ АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА

ИЛИ

монобанк

5375 4141 2903 4939ГРН

ЧЕРНЯВСКАЯ АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА

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