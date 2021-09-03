Вы можете подарить Дане полноценное будущее

Ребенку нужна усиленная реабилитация

Данилу уже почти 4 года, но только недавно он сделал свой первый самостоятельный шаг, а все потому, что у малыша диагноз ДЦП, спастический тетрапарез, 3 уровень.

«Говорили, что никогда не будет ходить, но благодаря Богу, операции и постоянным реабилитации во время карантина сделал первые шаги», — рассказывает мама ребенка.

Поэтому врачи еще более настойчиво советуют усиленную реабилитацию, которая укрепит ножки ребенка, даст возможность малышу развивать навыки, он сможет получить полноценное будущее. Но мама Дани, которая воспитывает его сама, не может самостоятельно справиться с финансовой нагрузкой при таком лечении.

«Хочу к вам обратиться за помощью на реабилитацию, так как воспитываю его сама и помощи и поддержки нет. Реабилитация в клинике стоит 18000. Реабилитации нужны постоянно, потому что возможен откат назад», — говорит мама мальчика.

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Литвинюк Лидия Юрьевна

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