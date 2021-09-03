Ви можете подарувати Дані повноцінне майбутнє

Дитині потрібна посилена реабілітація

Дані вже майже 4 роки, але лише нещодавно він зробив свій перший самостійний крок, а все тому, що у малюка діагноз ДЦП, спастичний тетрапарез, 3 рівень.

«Казали, що ніколи не буде ходити, але завдяки Богу, операції і постійним реабілітаціям під час карантину зробив перші кроки», - розповідає мама дитини.

Таким чином лікарі ще більш наполегливо радять посилену реабілітацію, яка зміцнить ніжки дитини, дасть можливість малюку розвивати навички, він зможе отримати повноцінне майбутнє. Але мама Дані, яка виховує його сама, не може самостійно, впоратись із фінансовим навантаженням при такому лікуванні.

«Хочу до вас звернутися по допомогу на реабілітацію, так як виховую його сама і допомоги та підтримки не маю. Реабілітація в клініці коштує 20 тисяч. Реабілітації потрібні постійно, бо можливий відкат назад», - каже мама хлопчика.

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Литвинюк Лідія Юріївна

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