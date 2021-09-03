Агрохолдинг "Кернел" не сможет распоряжаться чужим имуществом: решение суда

Арест предусматривает запрет любых действий по перерегистрации прав собственности «АГРОДОМ» в пользу любых других компаний и лиц.

Все операции с имуществом, в частности, с арендованными земельными участками сельскохозяйственного предприятия "Агродом" будут пока незаконными. Такое решение принял Печерский районный суд города Киева. Арест на любые действия в отношении имущества, которым может распоряжаться компания, будет действовать до отдельного решения.

В материалах указано, что арест наложен в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества и противоправного завладения чужим имуществом.

Суд принимал решение, исходя из данных о земельном рейд, по результатам которого часть земельного банка была перерегистрирована на компанию-клон, отличается от названия "Агродом" только одной точкой.

В постановлении суда говорится, что арест налагается для противодействия возможному уничтожению имущества "АГРОДОМ" в качестве вещественного доказательства и в целях сохранения земельного банка предприятия. Арест предусматривает запрет любых действий по перерегистрации прав собственности "АГРОДОМ" в пользу любых других компаний и лиц.

"Установлены досудебным расследованием сведения о характере уголовно противоправных действий, конечной целью которых является фактическое уничтожение соответствующего имущества (в данном случае — противоправное прекращения права аренды ООО" СП "Агродом" соответствующих земельных участков) в достаточной мере обусловливают необходимость применения в уголовном производстве с целью предотвращения возможности его уничтожение такого мероприятия обеспечения уголовного производства как арест имущества, а именно имущественных (вещественных) прав, в частности права аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ООО "Агродом" как арендатору на основании договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, заключенных с физическими лицами — арендодателями ", — говорится в решении суда.

Решение суда опубликовано 2 сентября и подлежит немедленному исполнению.

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