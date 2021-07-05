Вы можете помочь изменить будущее 2-летнего Сережи

Малышу нужна диагностика и длительная реабилитация.

2-летний Сережа Ермак имеет недостатки в своем здоровье, причины которых нужно установить, чтобы поставить правильный диагноз и уже начать действительно действенное лечение.

Беспокойство о здоровье сына у родителей начались, когда малышу было полгода — родители заметили задержку в развитии, постоянную сонливость малыша, исчезновение эмоций.

«Через месяц случился первый приступ инфантильных спазм, приступы были серийные. В течение следующего месяца у ребенка было по 6-8 серий приступов, в каждом до 94 складывания тела. Поставлен диагноз — тяжелая эпилептическая енцефолопатия, синдром Веста, вторичная метахондриальная дисфункция, задержана развития, порок сердца. Четыре месяца велся подбор препаратов, ничего не приносило результата. Приступы наростами, что провоцировало уже полную остановку развития», — рассказывает мама малыша.

Поэтому врачи прибегли к сложной гормональной терапии, что позволило начать активную реабилитацию, чтобы догонять развитие. «Все навыки, которые здоровый ребенок должен приобретать сам, нашего Сережу нужно учить. Это навыки самообслуживания, понимание обращенной речи, указательный жест, чувство себя в пространстве и многое другое. Для этого необходимы ежедневные занятия со специалистами», — рассказывает мама малыша.

Ко всему при обследовании у Сергея обнаружено еще порок сердца, который нужно оперировать. "Средства на операцию мы ищем своими силами и с помощью друзей и знакомых. Но перед операцией нужно поработать сердечную мышцу. Обращаюсь к Вам за помощью, чтобы пройти летом реабилитацию для восстановления интеллекта и в бассейне, чтобы укрепить сердечную мышцу перед операцией по установлению окклюдера ", - просит женщина.

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Ермак Елена Сергеевна

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