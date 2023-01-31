Яна нуждается в помощи в лечении

Впереди у Яны еще 17 химиотерапий и операция, на все требуются значительные суммы средств.

31-летняя Яна имеет свою войну с онкологией и просит помощи неравнодушных людей.

"В такие тяжелые для нашей страны времена, где каждый человек борется с войной, моя коллега, секретарь судебного заседания Люботинского городского суда Харьковской области Медведева Яна, 28.09.1991 г.р., жительница небольшого города под Харьковом, вынуждена бороться за свою жизнь", – пишет подруга молодой женщины Екатерина.

Почти сразу после нового года Яне диагностировали рак молочной железы уже на 3 стадии, но врачи убеждают, что правильное лечение сохранит ей жизнь, однако нельзя тратить попусту время, а еще нужны достаточно большие деньги на оплату химиотерапии.

“Пока Яна начала курс химиотерапии, а впоследствии ее ждет операция. Лечение девушки требует заоблачных средств, ведь стоимость одной химиотерапии может достигать десятков тысяч гривен, а в общей сложности их необходимо – 8 до операции и еще 10 после операции. А промежуток времени между курсами лечения 21 день”, — добавляет подруга.

Друзья, прошу помочь этой девушке Яна трудолюбивая, добрая, любящая мамочка и жена, а еще очень и очень молодая! Необходимая сумма 50000 грн. (Второй этап химической терапии). Опубликовано Natali Viktorovna Среда, 25 января 2023 г.

К сожалению, семье Яны не под силу самостоятельно собрать такие огромные средства, за столь небольшие промежутки времени. “Я уверена, что с нашей с вами помощью ей удастся собрать необходимую сумму в ближайшее время. Как говорится: «Из мира по нитке...». Останавливаться нельзя, ведь это шаг к потере самого ценного – жизни! Яна — молодая, энергичная, добрая и отзывчивая, вынужденная бороться за свою жизнь ради себя и своей маленькой дочери. Верю, что вместе мы сможем подарить этой молодой женщине надежду на полноценную жизнь, быть женой, мамой и прекрасной коллегой”, — обращается ко всем неравнодушным Катя.

Помочь семье Яне можно по реквизитам:

ПриватБанк

4149 4993 9831 0639

Медведева Яна Андреевна