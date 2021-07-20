День торта: как создают вкусную красоту и сколько это стоит

День торта: как создают вкусную красоту и сколько это стоит

Сегодня — Международный день торта, который отмечают и в Украине

Сколько бы ни стоил сахар, они всегда в моде. На именины или свадьба. Маленькие и многоярусные. Сладкие или даже с соленой начинкой. Сегодня — Международный день торта. Самый дорогой в мире стоил 75 млн долларов и был усыпан драгоценными камнями. А самый длинный — 6-километровый — в свое время представили в Индии. Наши кондитеры таких рекордов пока не ставили. Но пекут торты ничем не хуже.

Как рождаются вкусная красота и что такое веганский торт, говорится 20 июля в сюжете ТСН.19:30.

Для Евгении Манжосовой день торта — праздник профессиональный. Все рецепты — авторские. Прихоти клиентов — закон. Над некоторыми тортами приходится работать около недели. Это если сложный декор и много ярусов.

На плите в Евгении уже греется молоко. Обе смеси она сочетает для мусса. Основы для торта приготовила заранее.

Делала когда-то Евгения и соленые торты — с рыбой или с хамоном и брускетами.

Новости Украины: День торта - как кондитеры создают вкусную красоту

По ее словам, муссовые тортики сейчас заказывают чаще всего.

Свои вкусности показывает и Анастасия Ткачук. Совладелица фабрики десертов уверяет: все — максимально полезно. Есть торты могут даже веганы. У них, кстати, нет даже сахара, лактозы и муки.

Есть торты стандартные. Можно и индивидуально. Килограмм стоит около восьмисот гривен. Диетологи категорически торты есть не запрещают. Даже такие, а дешевле, обычные, магазинные. Впрочем, советуют выбирать с минимальным содержанием сахара и без консервантов.

Напомним, как приготовить соленый торт из кабачков.

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