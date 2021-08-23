"Крым превратился в пороховую бочку": Зеленский о страшных российских реалиях на украинском полуострове

"Крым превратился в пороховую бочку": Зеленский о страшных российских реалиях на украинском полуострове

С начала оккупации Москва втрое увеличила свое военное присутствие, говорит президент.

С начала оккупации Москва в три раза увеличила свое военное присутствие в украинском Крыму.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время первого саммита "Крымской платформы".

"Украинский Крым был гарантией региональной стабильности. Сейчас это пороховая бочка. Со всемирно известного курорта сегодня Крым превратился в военную базу, стал плацдармом для дальнейшего расширения влияния Российской Федерации на регион Черного моря", — сказал Зеленский.

По его словам, Крым превратился в территорию, где грубо и системно нарушаются права и свободы человека.

"Без обеспечения надлежащей безопасности в Черном море нам вряд ли удастся вернуть Крым. Также оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности и в принципе территориальной целостности и неприкосновенности границ. Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации части территории. Политические преследования, насильственные исчезновения, незаконное содержание более 100 политических заключенных — пытки, подавление свободы, СМИ, вероисповедания, экспроприация собственности, принудительные демографические изменения, незаконный призыв украинских граждан в российскую армию на временно оккупированном полуострове, пропаганда войны среди детей в школах — такими, к сожалению, на сегодняшний день являются печальные реалии украинского полуострова Крым", — добавил президент.

Напомним, в Киеве начался первый саммит "Крымской платформы" — площадки, на которой Украина вместе со своими зарубежными друзьями будет разрабатывать план деоккупации аннексированного Россией Крыма.

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