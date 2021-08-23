В Киеве начался первый саммит "Крымской платформы": онлайн-трансляция

Событие началось в 11:00.

В понедельник, 23 августа, в Киеве стартует первый саммит "Крымской платформы" — площадки, на которой Украина вместе со своими зарубежными друзьями будет разрабатывать план деоккупации аннексированного Россией Крыма.

Событие началось в 11:00. Церемония открытия саммита запланирована на 11:30. А около 13:00 состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

Следить за первым саммитом "Крымской платформы" можно онлайн.

В День Государственного Флага Украины, 23 августа, состоится масштабная конференция, посвященная Крыму. По итогам участники подпишут Декларацию, которая в итоге останется открытой для других стран, которые по тем или иным причинам не смогли присоединиться к первому учредительному саммиту.

На восьмой год оккупации, основание такой площадки, как Крымская платформа, является огромным прорывом. Однако это только первый шаг. Впереди много работы по созданию настоящего действенного международного площадки по деоккупации Крыму и привлечения России к ответственности за преступления, которые он совершил.



Напомним, 23 августа учредителями Крымской платформы станут 44 государства и международные организации. Это 14 руководителей государств, правительств и ЕС. На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия, а также президент Евросовета.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку