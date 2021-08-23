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Лавров заявил, что Украине придется "конкурировать за транзит"

Лавров заявил, что Украине придется "конкурировать за транзит"

Associated Press

Россияне обещают не нарушать предыдущие договоренности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что стран-транзитеров придется конкурировать за право осуществлять транзит российского газа.

Об этом он сказал в интервью венгерской газете Мадьяр Немзет.

По словам российского министра, Москва не собирается отказываться от существующих договоренностей по транзиту газа после запуска "Северного потока-2".

"Мы не отказываемся от соблюдения имеющихся договоренностей по поставкам российского газа в Европу — при этом стран-транзитеров (Лавров имел в виду в том числе Украины) в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия", — сказал он.

Лавров добавил, что с введением "Северного потока-2" в эксплуатацию якобы будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита "голубого топлива" без увеличения его объемов в настоящее время.

Напомним

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