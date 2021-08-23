Лавров заявил, что Украине придется "конкурировать за транзит"

Россияне обещают не нарушать предыдущие договоренности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что стран-транзитеров придется конкурировать за право осуществлять транзит российского газа.

Об этом он сказал в интервью венгерской газете Мадьяр Немзет.

По словам российского министра, Москва не собирается отказываться от существующих договоренностей по транзиту газа после запуска "Северного потока-2".

"Мы не отказываемся от соблюдения имеющихся договоренностей по поставкам российского газа в Европу — при этом стран-транзитеров (Лавров имел в виду в том числе Украины) в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия", — сказал он.

Лавров добавил, что с введением "Северного потока-2" в эксплуатацию якобы будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита "голубого топлива" без увеличения его объемов в настоящее время.

Напомним

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал сроки завершения строительства "Северного потока-2" . По его словам, немецко-американская договоренность не повлияет на темпы и сроки завершения "Северного потока-2". Строительные работы — на финальном этапе, до полного их завершения остаются считанные недели.

. По его словам, не повлияет на темпы и сроки завершения "Северного потока-2". Строительные работы — на финальном этапе, до полного их завершения остаются считанные недели. Сейчас в Германии назначили ответственного за транзит газа через Украину. Этим назначением Германия выполняет свои обязательства по соглашению с США по урегулированию спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2".

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