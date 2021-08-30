Одессу на 4 дня заполонили клоуны со всего мира

Из-за карантина «Комедиада» переносили дважды, поэтому участники планируют посмешить зрителей сполна.

Четырехдневный праздник смеха стартовало в Одессе. Там открылся юбилейный, десятый международный фестиваль клоунов и мимов «Комедиада». Обычно клоуны со всего мира приезжали в Одессу во время Юморины, тогда традиционно проводили и комедиаду, однако из-за жесткого карантин весной сделать ее так не удалось.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Пестрые костюмы, парики, разрисованные лица, — в общем клоунов году будет около сотни. «Будем валять дурака по полной. Мы будем важнее и серьезнее даже самых серьезных людей и это будет неожиданно, то есть никто и никогда, вот даже не знаю, что будут вторить со мной эти зрители, у меня даже мурашки по коже, когда я вижу такие вещи и я просто потеряю сознание», - убеждает организатор фестиваля Георгий Делиев.

Участники из разных стран. Впервые на фестивале приехали даже участники из Мексики.

Новости Украины: в Одессе открылся юбилейный международный фестиваль клоунов и мимов

Из-за карантина «Комедиаду» переносили дважды, поэтому участники планируют посмешить зрителей сполна. Фестиваль продлится 4 дня.

Самым интересным действом станет красочный парад клоунов, который состоится 1 сентября. Пестрая кавалькада участников направится по центральным улицам города, от памятника Дюку до городского сада, а в Летнем театре отроется «Клоун-шоу» для всей семьи и грандиозный гала-концерт лучших клоунов мира.

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