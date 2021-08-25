Пить или не пить: независимая лаборатория исследовала воду из крана в Киеве

Пить или не пить: независимая лаборатория исследовала воду из крана в Киеве

ТСН в независимой лаборатории проверила воду, которая течет в кранах киевлян.

Киевляне массово жалуются на плохое качество воды — она желтая, зловонная, а фильтры забиты грязью. А "Киевводоканал" заявляет — вода в норме и чистая настолько, что ее можно пить из-под крана. ТСН решила выяснить это и проверить воду в независимой лаборатории.

Об этом говорится 25 августа в сюжете ТСН.19:30.

Валерия живет в старом доме на Левом берегу Киева. И не употребляет воду из крана, даже кипяченую. В плохом качестве девушка обвиняет "Киевводоканал".

"Я ею могу только полы мыть", — отмечает она.

А это уже другой конец города — Правый берег, новые дома. Сейчас вода Леонида на глаз якобы чистая. Ведь три недели назад он установил фильтры. Такие же проблемы — во всем доме и двух соседних.

Фото и видео воды из-под крана массово начали выкладывать киевляне, возмущенные сообщением Водоканала о качественной воде.

На Днепровской водозаборной станции показывают систему очистки воды. Фильтры сделаны еще 60 лет назад. На станции воду обеззараживают: говорят, все меньше хлором. И настаивают, что вода становится пригодной для питья. А желтоватый оттенок — это из-за воды в реках, откуда идет забор, у Днепра и на Десне.

Ухудшение качества воды в Десне фиксируют и в лаборатории при Минздраве Украины. Еще говорят о старых ржавых коммуникациях. Но в целом подтверждают — воду можно пить. ТСН решает проверить качество воды в независимой лаборатории.

По всем правилам мы отбираем воду из крана Валерии и Леонида сначала на физхим анализ, а еще на бактерии. Результаты из квартиры Валерии, из старого дома: "Цветность и перманганатная окисляемость. Бактерии например там, или на водопроводных трубах отложения плесени, или какого-то грибка".

Образцы, отобранные в новом доме Леонида не лучше: "Окрашенность. Мутность, марганец и перманганатная окисляемость".

В лаборатории говорят, что превышение норм вредных веществ они фиксируют постоянно — во всех районах Киева. Об отклонении от нормы, которое иногда происходит, говорят и в Госпотребслужбе. И за это, говорят, Водоканал штрафуют за каждый подтвержденный случай.

А киевлян призывают сообщать о мутной воде из крана и заказывать проверку. А еще — ставить фильтры.

Напомним, что эколог показал ужасный вид зеленой воды в Днепре.

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