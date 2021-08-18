В Киеве неизвестные застрелили мужчину

На месте работают следователи.

В Днепровском районе Киева неизвестные около 11:00 застрелили мужчину.

Об этом со места событий сообщает корреспондент ТСН.

Мужчина скончался на месте от полученных травм, которые получил в туловище и голову.

Полиция начала розыск нападавших, которые после преступления скрылись. «Сегодня около 11.30 в столичной полиции по спецлинии 102 позвонил мужчина с сообщением о том, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего. В адрес немедленно выехали руководители Главного и районного управлений полиции, следственно-оперативная группа, оперативные работники, кинологи и врачи», — отмечают в полиции.

Местные говорят, что он не здешний. Ведь событие произошло в частном секторе, поэтому люди друг друга хорошо знают.

Услышав выстрелы, подбежали и пытались оказать помощь, вызвали скорую. Но она ехала более 20 минут, муж ее уже не дождался.

На месте полиция обнаружила гильзы. Подозревают, что за человеком следили и сначала его избили. Но личные вещи, такие как его барсетка, остались с ним.

На месте продолжаются следственные действия.

Новости Украины: в Днепровском районе Киева неизвестные сначала избили, а потом застрелили мужчину

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