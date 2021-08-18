Анонсированы турниры по CS:GO на картах в стиле Minecraft

Анонсированы турниры по CS:GO на картах в стиле Minecraft

В августе состоятся турниры Minecraft Cup по CS:GO для команд из Европы и Северной Америки.

Турнирная площадка ESEA проведет состязания по CS:GO на картах, созданных в стиле игры Minecraft для европейского и североамериканского регионов. В пул попали Dust2, Mirage, Aztec, Canals и Sandstorm. ESEA EU 5v5 Minecraft Cup состоится 21 августа, а ESEA NA 5v5 Minecraft Cup – 22 августа.

По итогам турниров лучшие коллективы в качестве награды получат следующие внутриигровые предметы:

1 место – пять AWP "Красная линия" качества "После полевых испытаний" (начальная цена на торговой площадке в Steamcommunity – $26,02);

2 место – пять AK-47 "Орбита" качества "Прямо с завода" (начальная цена на торговой площадке в Steamcommunity – $12,88).

Регистрация на события завершится за пять минут до их начала. Для участия нужно иметь подписку уровня Premium или Insider на ESEA.

На площадке уже проходили турниры Minecraft Cup в мае и июне 2021 года.

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