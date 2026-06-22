В Одесской области во время отдыха пропала 10-летняя София: ребёнка ищут уже четвёртые сутки (фото, видео)

Спасатели ищут Софию Потемкину

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Уже четвертые сутки в Одесской области продолжаются поиски десятилетней Софии Потемкиной, которая плавала на надувном круге и которую ветер унес в открытое море. Спасатели обследовали почти десять километров побережья, а водолазы прочесали восемь гектаров подводной и более двухсот — надводной территории.

Все это время на базе отдыха, возле которой произошел инцидент, на результаты поисков ждет прабабушка девочки, которая вместе с ребенком отдыхала на пляже. Кстати, он официально закрыт для посещения.

Почему люди рискуют жизнью и пренебрегают правилами безопасности — корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

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Что известно об исчезновении ребенка в Одесской области

Колючая проволока и таблички с надписями «Осторожно, заминировано». Вот так выглядят пляжи от одесской Лузановки до николаевского Очакова. Здесь уже несколько лет крайне опасно — берег заминирован на случай возможного высадки вражеского десанта. Впрочем, ограничить каждый метр доступа к морю невозможно — несмотря на опасность, отдыхающие упорно пробираются к воде.

К морю берут с собой и детей. Так случилось и с десятилетней Софией. Пока прабабушка ждала с компанией на берегу, девочка купалась в воде на надувном круге. Пляж официально был закрыт.

Спасатели подчеркивают, что пренебрежение запретами делает невозможным оказание оперативной помощи в случае беды.

Артем Подьячев, начальник отдела подводного разминирования ГУ ГСЧС Одесской области: «Опасность стихийных пляжей заключается в том, что они не оборудованы спасательными постами, они не обследованы пиротехниками, их нет в реестре, куда могут быстро добраться экстренные службы. Если бы люди отдыхали на оборудованных пляжах, возможно, дежурила бы какая-нибудь лодка, и они могли бы сразу отреагировать и спасти».

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Также опасно находиться в море на надувном круге без сопровождения. Его легко уносит от берега в открытое море. В последние годы стало массовым явлением, когда отдыхающие выплывают на надувных матрасах, и их быстро уносит течение.

Артем Подьячев, начальник отдела подводного разминирования ГУ ГСЧС Одесской области: «Ну, во-первых, это не плавсредство, а, скорее всего, просто средство для отдыха где-то на глубине метра, причём — в присутствии взрослых. Потому что матрасы — они больше детей, и те физически не смогут справиться с течением и порывом ветра, чтобы вернуться на берег».

Как в открытом море ищут ребёнка

Спасать 10-летнюю Софию бросились тогда, когда ветер уже унес надувной круг на расстояние более двух километров. Позже — уже в открытом море — военные моряки на катере обнаружили надувной круг, но девочки рядом не было. К поискам подключились водолазы, из-за течения территорию обследования дна значительно расширили.

Евгений Корецкий, водолаз-сапер: «Есть течение, но оно появляется ближе к вечеру и ощущается во время работы. Постоянно приходится корректировать направление своего движения, то есть постоянно следить за своим курсом. Если бы были точные данные или свидетели, которые указали бы точное и последнее местонахождение, то было бы гораздо проще».

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Поиски продолжаются. По берегу ежедневно проходят патрули, в небо поднимают квадрокоптер, чтобы с высоты охватить большую территорию. Под водой периодически работает морской дрон, ведь когда волны усиливаются, из-за мутной воды видимость для водолазов плохая.

Поисковая операция будет продолжаться до тех пор, пока не найдут ребёнка, заявляют спасатели. Они отмечают: на сегодняшний день официально открыты только пляжи в самой Одессе. Их почти два десятка. В остальной части области все места доступа к воде считаются неорганизованными, а значит — опасными.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 16:00 НОВОСТИ 22 июня | СМЕРТЕЛЬНЫЕ обстрелы! ПОЖАР в ВОРОНЕЖЕ! ПОИСКИ РЕБЁНКА В МОРЕ

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