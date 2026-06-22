Учительницу уволили из-за её возлюбленного: кем оказался этот мужчина

Джессика Патулло и Джош Перри

Реклама

В Великобритании учительницу уволили с работы из-за того, что она встречалась с мужчиной, который был осуждён за хранение непристойных фотографий детей.

Об этом пишет dailymail.com.

29-летняя Джессика Патулло была уволена в прошлом году из начальной школы Kelvedon Hatch Community Primary School в Брентвуде, графство Эссекс, за то, что не сообщила о том, что её новый парень, 30-летний Джош Перри, был задержан в 2019 году за хранение непристойных изображений малолетних детей.

Реклама

Она осталась рядом с зарегистрированным сексуальным преступником — несмотря на потерю карьеры и вынужденную переквалификацию в мастера маникюра — и в сентябре того же года вышла за него замуж.

В прошлом месяце Патулло была навсегда исключена из реестра учителей после того, как комиссия по дисциплинарным нарушениям установила, что она «значительно не соответствовала стандартам добросовестности, которых ожидают от учителя», поскольку не сообщила о прошлом Перри.

В течение 13 месяцев она преподавала в своём классе, тайно встречаясь с педофилом, пока наконец не призналась директору школы в ноябре 2024 года после того, как полицейский приказал ей это сделать. Через пять месяцев её уволили.

Друзья учительницы отметили, что она не виновата в том, что у её избранника было такое прошлое. Они добавили, что женщина тяжело переживает потерю карьеры.

Реклама

Джессика Патулло признала, что допустила «ошибку в профессиональной оценке», не сообщив об этом школе сразу же после того, как узнала о преступлении своего парня Перри.

Педагог пояснила, что в то время она «не считала, что этот вопрос должен быть предметом обсуждения в школе».

Она утверждала, что была «настолько сосредоточена на детях», что уделяла больше внимания вопросам защиты «на повседневной основе».

Новости партнеров