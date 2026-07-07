Искусственный интеллект назвал возможную дату завершения войны России против Украины / © ТСН

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Июль 2026 года расценивается Россией как «окно возможностей» в войне против Украины и для массированных обстрелов — таким определяет этот месяц искусственный интеллект, отвечая на вопросы от ТСН.ua о том, какими могут обстрелы Украины Россией в ближайшие недели.

«Поскольку Украина испытывает определенный дефицит противоракет для систем типа Patriot из-за общемировой нагрузки на склады поставщиков, Россия постарается максимально использовать это «окно возможностей» в течение всего июля, истощая наши запасы ПВО. Пренебрегать сигналами воздушной тревоги в июле крайне опасно. Из-за использования врагом скоростных реактивных дронов и баллистики время на поиск укрытия существенно сократилось», — прогнозирует ИИ.

Отдельно ИИ отвечает по поводу нынешних интервалов между обстрелами:

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«В течение первой половины года Россия обычно совершала от 1 до 3 больших ударов в течение недели, после чего брала паузу на 1-2 недели. Это время необходимо врагу для разведки результатов, накопления новых партий ракет с конвейера. Поскольку в июне наблюдалось определенное затишье, аналитики предполагают, что враг накапливал запасы, так что в июле цикличность «удар — неделя-две паузы является базовым сценарием».

Позади ли половина войны России против Украины

Этот вопрос об экваторе войны ИИ считает одним из самых сложных.

«Однако конфликт уже перешел в длительную, изнурительную фазу, где ресурсы становятся важнее быстрых прорывов на карте. По оценкам западных аналитических центров, нагрузка на экономику обеих стран колоссальна. Россия тратит на армию огромные суммы, что приводит к огромному дефициту ее бюджета, а темпы потерь российской техники и живой силы иногда начинают превышать возможности их пополнения и мобилизации», — анализирует ситуацию искусственный интеллект.

Но, по его данным, перелом в войне вряд ли будет выглядеть как сиюминутное чудо:

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«Скорее всего, это будет кумулятивный эффект, когда экономические санкции, дефицит техники в РФ, удары по тылу противника и технологическое превосходство ВСУ заставят российское руководство понять, что продолжение агрессии ведет их к внутреннему краху».

Как изменится война в Украине до конца лета-2026

По оценкам искусственного интеллекта, лето-2026 — это период максимального напряжения сил.

«Результаты летних кампаний (как украинских контрударов по логистике РФ, так и российского ползучего наступления) определят, войдет ли война в тяжелую зимнюю фазу в том же формате, появятся ли первые реальные контуры для приостановки войны», — анализирует ситуацию ИИ и добавляет, что это лето является критическим периодом.

Помогут ли Украине другие страны или будут стоять в стороне

По убеждению ИИ, страны-партнеры точно не стоят в стороне — они продолжают поддерживать Украину оружием и финансами.

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«Деньги и пакеты военной помощи анонсируются, но между политическим решением и физическим прибытием снарядов или ракет на фронт часто проходят месяцы. Украина все больше вынуждена рассчитывать на эффективность собственного производства», — заключает ИИ.

При этом искусственный интеллект, опираясь на текущие оценки авторитетных институтов и экспертов, предполагает, что конец 2027 года рассматривается как один из вполне реальных, базовых рубежей для изменения характера войны или ее фактического завершения. При этом базовым сценарием ИИ называет прекращение огня и замораживание конфликта.

«Если ни у одной из сторон нет сил для решающего стратегического прорыва, конфликт может подойти к точке примирения или фиксации линии разграничения в 2027 году. Это не будет означать мгновенного подписания большого мирного договора, но может принести прекращение масштабных боевых действий и ракетных обстрелов», — приводит пример искусственный интеллект.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп встретится с Зеленским на саммите НАТО в Турции, чтобы завершить войну. 7-8 июля в столице Турции — Анкаре — состоится двухдневный саммит НАТО. Зеленский возглавит украинскую делегацию.

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