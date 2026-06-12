40-летняя Алла Костромичева показала уникальные архивные кадры: как выглядела модель в юности

Алла Костромичева / © instagram.com/alla

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Украинская супермодель Алла Костромичева отпраздновала 40-летие и впервые поделилась архивными снимками из детства, которые поразили поклонников своей естественной харизмой.

11 июня одна из самых успешных украинских моделей отмечала юбилей. В честь этой знаменательной даты Алла решила заглянуть в семейный архив и показала подписчикам редкие фото и видео из своего детства. На кадрах будущая звезда подиумов еще совсем маленькая, однако уже тогда уверенно держится перед камерой. Фотографии быстро привлекли внимание фанатов. Многие заметили, что ее узнаваемый стиль и выразительный взгляд сформировались еще в детстве.

«40. Спасибо за каждый прожитый год», — поделилась своими эмоциями модель в день рождения.

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Алла Костромичева / © instagram.com/alla

Архивные кадры вызвали оживленное обсуждение среди подписчиков. Поклонники отметили, что даже в детском возрасте у Костромичевой была та особая энергетика, которая впоследствии помогла ей покорить мировую индустрию моды. Некоторые также обратили внимание на ее природную фотогеничность и уверенность перед объективом.

Алла Костромичева / © instagram.com/alla

Алла Костромичева / © instagram.com/alla

Сегодня Алла Костромичева входит в число самых известных украинских моделей на международной арене. Недавно она приняла участие в рекламной кампании Gucci, а также появилась на показе новой коллекции легендарного бренда, в очередной раз подтвердив свой статус в мире высокой моды.

Напомним, недавно Святослав Вакарчук опубликовал фото 30-летней давности и встретился с однокурсниками во Львове.

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