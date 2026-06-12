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40-річна Алла Костромічова показала унікальні архівні кадри: як виглядала модель в юності
Українська супермодель показала архів і здивувала фанів.
Українська супермодель Алла Костромічова відзначила 40-річчя та вперше поділилася архівними кадрами з дитинства, які вразили шанувальників її природною харизмою.
11 червня одна з найуспішніших українських моделей святкувала ювілей. На честь особливої дати Алла вирішила зазирнути в сімейний архів і показала підписникам рідкісні фото та відео зі своїх ранніх років. На кадрах майбутня зірка подіумів ще зовсім маленька, однак уже тоді впевнено тримається перед камерою. Світлини швидко привернули увагу фанів. Багато хто помітив, що її впізнаваний стиль і виразний погляд сформувалися ще в дитинстві.
«40. Дякую за кожен прожитий рік», — поділилася емоціями модель у день народження.
Архівні кадри викликали жваве обговорення серед підписників. Шанувальники зазначили, що навіть у дитячому віці Костромічова мала ту особливу енергетику, яка згодом допомогла їй підкорити світову fashion-індустрію. Дехто також звернув увагу на її природну фотогенічність і впевненість перед об’єктивом.
Сьогодні Алла Костромічова входить до числа найвідоміших українських моделей на міжнародній арені. Нещодавно вона взяла участь у рекламній кампанії Gucci, а також з’явилася на показі нової колекції легендарного бренду, вкотре підтвердивши свій статус у світі високої моди.
Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук показав фото 30-річної давнини та зустрівся з однокурсниками у Львові.