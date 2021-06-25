75-летняя Шер стильно ворвалась в TikTok

Артистка зарегистрировалась в развлекательном приложения.

Известная американская певица Шер, вслед за своей звездной коллегой Аврил Лавин, видео которой бьет рекорды по просмотрам в TikTok, также зарегистрировалась в популярном приложении.

В Сети знаменитость поделилась своим первым видео, которое сразу же собрало более трех миллионов просмотров. В ролике артистка успела появиться сразу в двух стильных образах. Стоит отметить, в свои годы Шер фантастически выглядит и имеет роскошную талию.

В своем первом посте исполнительница обратилась к представителям ЛГБТ-сообщества и пожелала им счастливого месяца Гордости. Так, менее чем за сутки, на страницу Шер подписалось более 400 тысяч пользователей.

Напомним, устанавливает рекорды по предпочтениям еще одна американская певица. Так, недавно Билли Айлиш вызвала настоящий фурор в Сети Instagram. Певица снялась в откровенной фотосессии для Vogue, снимки которой за короткое время приглянулась более 20 миллионам фолловеров.

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