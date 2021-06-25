75-річна Шер стильно увірвалася в TikTok

Артистка зареєструвалася у розважальному застосунку.

Відома американська співачка Шер, вслід за своєю зірковою колегою Авріл Лавін, відео якої б'є рекорди за переглядами у TikTok, також зареєструвалася у популярному застосунку.

У Мережі знаменитість поділилася своїм першим відео, яке одразу ж зібрало понад три мільйони переглядів. У ролику артистка встигла постати одразу у двох стильних образах. Варто, зазначити у свої роки Шер має фантастичний вигляд та розкішну талію.

У своєму першому дописі виконавиця звернулася до представників ЛГБТ-спільноти та побажала їм щасливого місяця Гордості. Так, менше ніж за добу, на сторінку Шер підписалося понад 400 тисяч юзерів.

Нагадаємо, встановлює рекорди по вподобанням ще одна американська співачка. Так, нещодавно Біллі Айліш спричинила справжній фурор у Мережі Instagram. Співачка знялася у відвертій фотосесії для Vogue, знімки якої за короткий час вподобало понад 20 мільйонів фоловерів.

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