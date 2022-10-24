Ада Роговцева поделилась своим первым опытом работы в бомбоубежище

Один из своих проектов о Григории Сковороде Аде Роговцевой пришлось записывать в укрытии из-за воздушной тревоги, которая звучала по Украине. На своей странице в Instagram актриса записала видео, на котором рассказала об этом своим поклонникам.

Звезда украинского кино отметила, что для нее этот опыт был очень необычным. Она очень уважает людей, которые каждый день продолжают делать свое дело, несмотря на ситуацию в стране.

"Поздравьте меня. Я сегодня работала в бомбоубежище. Писали передачу о Сковороде. Люди, работники украинского радио, работают круглосуточно. И часто из бомбоубежища. Я счастлива, что работала над таким материалом и с такими людьми", — сказала актриса.

Также Роговцева отметила, что Россия никогда не сможет преодолеть Украину, потому что наша нация несокрушима.

"Мы победим. И в холоде, и в голоде, и в бомбоубежищах", — заявила актриса.

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