Украину накроют дожди: прогноз погоды на 25 октября

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра, 25 октября, в Украину придут атмосферные фронты. Потому во многих областях пройдут дожди.

Об этом она написала в Телеграмм.

"Сухое исключение — полоса от Черниговщины через Полтавщину, Днепр до Запорожья. Разве что туманы все же будут наполнять влагой воздух. Ветер на востоке Украины будет порывистым, сильным, а в основном преимущественно умеренным, южным направлением", — отметила Диденко.

По ее словам, температура воздуха ближайшей ночью +6 +12 градусов, завтра днем +12 +16, на западе +14 +18 градусов, в южной части +15 +20 градусов.

"В Киеве дождь 25 октября более вероятен во второй половине дня или уже к вечеру. Утром и часть дня еще проскочим без осадков. Возможен туман. Температура воздуха в столице завтра ночью +9 +11 градусов, днем воздух прогреется до +12 +14 градусов", – добавила она.

В дальнейшем температурный фон без особых изменений.

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