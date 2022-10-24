Україну накриють дощі: прогноз погоди на 25 жовтня

У вівторок погода в країні зміниться через атмосферні фронти.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що завтра, 25 жовтня, до України прийдуть атмосферні фронти. Тому в багатьох областях пройдуть дощі.

Про це вона написала в Телеграм.

"Сухий виняток - смуга від Чернігівщини через Полтавщину Дніпро до Запоріжжя. Хіба що тумани все ж наповнюватимуть вологою повітря. Вітер на сході України буде рвучким, сильним, а загалом переважно помірний, південного напрямку", - зазначила Діденко.

З її слів, температура повітря найближчої ночі +6 +12 градусів, завтра вдень +12 +16, на заході+14 +18 градусів, у південній частині +15 +20 градусів.

"У Києві дощ 25 жовтня більш ймовірний в другій половині дня чи вже надвечір. Вранці та частину дня ще проскочимо без опадів. Можливий туман. Температура повітря у столиці завтра вночі +9 +11 градусів, вдень повітря прогріється до +12 +14 градусів", - додала вона.

Надалі температурний фон не зазнає особливих змін.

Читайте також: