Ада Роговцева поділилася своїм першим досвідом роботи у бомбосховищі

Один зі своїх проєктів про Григорія Сковороду Аді Роговцевій довелося записувати в укритті через повітряну тривогу, яка лунала Україною. На своїй сторінці в Instagram акторка записала відео, на якому розповіла про це своїм шанувальникам.

Зірка українського кіно зазначила, що для неї цей досвід був дуже незвичним. Вона дуже поважає людей, які щодня продовжують робити свою справу, не дивлячись на ситуацію в країні.

"Привітайте мене. Я сьогодні працювала у бомбосховищі. Писали передачу про Сковороду. Люди, працівники українського радіо, працюють цілодобово. І часто із бомбосховища. Я щаслива, що працювала над таким матеріалом і з такими людьми", - сказала акторка.

Також Роговцева зазначила що Росія ніколи не зможе подолати Україну, тому що наша нація незламна.

"Ми переможемо. І в холоді, і в голоді, і у бомбосховищах", - заявила акторка.

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