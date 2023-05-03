Алла Пугачева неожиданно вернулась в Россию – РосСМП

Российская певица Алла Пугачева неожиданно вернулась в страну-агрессор Россию, откуда уехала еще в прошлом году.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на слова помощницы исполнительницы.

Отмечается, что Алла Пугачева приехала на похороны своего приятеля, дизайнера Валентина Юдашкина, который ушел из жизни 2 мая. Прощание с мужчиной состоится 6 мая.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Пока неизвестно, приехала ли Пугачева в Москву сама, или с кем-то из родных. Впрочем, Максим Галкин с детьми несколько дней назад находился в парижском Диснейленде, а ныне он в Португалии.

Максим Галкин с детьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, в начале полномасштабной войны Максим Галкин осудил российское вторжение. Юморист вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из страны. Сам Галкин в Россию больше не возвращался, а вот Пугачева приезжала. Артистка даже повела детей на праздник 1 сентября в школу. Однако впоследствии они покинули страну и переехали в Израиль.

Также супруги продали свой роскошный замок, расположенный в селе Грязь под Москвой. Новым владельцем стал российский бизнесмен, который запланировал там сделать элитный морг.

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