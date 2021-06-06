alyona alyona подумала об участии в "Евровидении-2022"

Фаны реперши очень просят кумира принять участие в нацотборе.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая стала членом национального жюри от Украины на "Евровидении-2021", подумала об участии в конкурсе.

Так, в программе "Світське життя" артистка поделилась, что ее фаны очень просят представлять Украину в следующем году.

"Но я не уверена, готова ли я, все же рэп, я смотрю — это такой вокальный конкурс, а у меня больше рэп-музика, я не знаю", — призналась реперша.

Также знаменитость прокомментировала победу группы Måneskin в этом году.

"Когда вышла Италия, когда мы увидели, мы сразу так: "Вау!". Человек не пытается стараться, он пришел как на свой концерт, и вот так вот просто отдавал. Были сомнения между Францией, в Франции также была очень душевная песня и до мурашек, у кого-то были мурашки, кто-то пускал слезу — я. Я думаю, что примерно мы все равно поставили высокие баллы Франции и Италии", — рассказала артистка.

Со своей стороны, Алена призналась, что голосовала за Италию и добавила, что номера этой страны и Украины были лучшими.

Как сложилось сотрудничество реперки Alyona Alyona и "Океана Эльзы"

Напомним, на днях "Океан Эльзы" и alyona alyona выпустили совместный клип. Видео отсняли на песню "Країна дітей".

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